Не забудем, не простим

В лесу возле уволенного Мотыжина было обнаружено тело экс-игрока второлиговой Чайки Александра Сухенко. Он играл на позиции полузащитника.

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Сухенко сыграл за Чайку 21 матч, где забил три гола. До этого представлял мотыжинский Колосс, ирпинскую Кудровку и Сокол Михайловка Рубежовка, становился чемпионом Киевской области.

Отмечают, что Александр помогал многим односельчанам спастись из оккупированного поселка, рискуя своей жизнью, он привозил своим землякам гуманитарную помощь.

Также погибли родители Александра – Ольга и Игорь Сухенко. Мать была старостой Мотыжина в Макаровской общине, а отец – сопрезидентом местного Колоса.

В марте их семью похитили рашисты, а после зачистки поселка их тела нашли в братской могиле среди около тридцати других замученных жителей.

В Бородянке погиб бывший украинский футболист и тренер местных взрослых, юношеских и детских команд Виктор Юрченко. В 1980-х он играл на позиции защитника Машиностроителя и получил Кубок Украины среди любителей, а также титул чемпиона Киевщины.

Виктор Аркадьевич становился чемпионом и обладателем кубка Киевщины, забивал Александру Шовковскому на Республиканском стадионе в Киеве, вошел в футбольную летопись как один из немногих защитников, которому удалось оформить хет-трик в официальном матче,

– вспоминают коллеги Юрченко.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибших.