Українці – найсильніші
Українець Олексій Новіков здобув титул Найсильнішої людини Європи. Наш спортсмен здобув перемогу у двох із п'яти вправ турніру, посівши підсумкове перше місце.
Читайте також У Бучанському районі загинули колишні футболісти Сухенко та Юрченко
Свою перемогу він присвятив рідній країні.
Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо, ми найсильніші – запам’ятайте це. Ми виграємо і будемо найквітучішою країною на планеті. Ми будемо жити дуже гарно, я вам це обіцяю. Слава Україні!,
– сказав Новіков.
Відео виступу українця
За крок від призового місця на цих змаганнях залишився ще один українець Павло Кордіяка. У підсумку, він посів четверте місце.
Пишаємося виступом наших богатирів.