Українці – найсильніші

Українець Олексій Новіков здобув титул Найсильнішої людини Європи. Наш спортсмен здобув перемогу у двох із п'яти вправ турніру, посівши підсумкове перше місце.

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Свою перемогу він присвятив рідній країні.

Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо, ми найсильніші – запам’ятайте це. Ми виграємо і будемо найквітучішою країною на планеті. Ми будемо жити дуже гарно, я вам це обіцяю. Слава Україні!,

– сказав Новіков.

Відео виступу українця

За крок від призового місця на цих змаганнях залишився ще один українець Павло Кордіяка. У підсумку, він посів четверте місце.



Пишаємося виступом наших богатирів.