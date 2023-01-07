Одиннадцатый месяц продолжается борьба Украины с российским агрессором. Каждый день войны уносит жизни украинских защитников.

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Один из самых горячих участков фронта русско-украинской войны город Бахмут на Донетчине. Там, защищая родную землю от оккупантов, погиб украинский стронгмен Андрей Дмитриев.

Спортсмен не раз становился чемпионом Украины и выступал на международных соревнованиях. Был мастером спорта по стронгмену и пауэрлифтингу. До войны он занимал должность главы Сумского отделения Федерации стронгмена Украины.

Связь со спортсменом оборвалась в канун Нового года. Как стало известно, украинский герой получил ранение под Бахмутом, которое стало для него смертельным.

Наша стронгменовская семья понесла невосполнимую утрату. Андрей погиб под Бахмутом.

Мы будем тебя помнить, друг! В твою честь будет подниматься знамя на соревнованиях!

Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными…

Спасибо тебе. Покойся с миром Ангел. Слава Герою!,

– говорится в сообщении ФСУ.

Ранее народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Солодуха сообщала, что на войне погибли не менее 189 спотрсменов.