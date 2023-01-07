Одинадцятий місяць продовжується боротьба України з російським агресором. Кожен день війни забирає життя українських захисників.

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Одна з найгарячіших ділянок фронту російсько-української війни місто Бахмут на Донеччині. Там, захищаючи рідну землю від окупантів, загинув український стронгмен Андрій Дмитрієв.

Спортсмен неодноразово ставав чемпіоном України та виступав на міжнародних змаганнях. Був майстром спорту зі стронгмену та пауерліфтингу. До війни він обіймав посаду голови Сумського відділення Федерації стронгмену України.

Зв'язок із спортсменом обірвався напередодні Нового року. Як стало відомо, український герой зазнав поранення під Бахмутом, яке стало для нього смертельним.

Наша стронгменівська родина понесла непоправної втрати. Андрій загинув під Бахмутом.

Ми будемо тебе пам’ятати, друже! На твою честь буде підійматись прапор на змаганнях!

Співчуваємо та горюємо разом із близькими та рідними…

Дякуємо тобі. Спочивай з миром Янголе. Слава Герою!,

– йдеться у повідомленні ФСУ.

Раніше народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха повідомляла, що на війні загинуло щонайменше 189 спотрсменів.