Космический стиль нового короля ринга

Украинский боксер в ночь с 25 на 26 сентября сломал прогнозы экспертов, которые отдавали победу Энтони Джошуа. Александр Усик провел грамотный и умный бой, которому предшествовал яркий выход на ринг.

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Украинец решил в космическом стиле Spaceman выйти на арену стадиона "Тоттенхэм" в Лондоне. Усик был одет в обычный халат, а лицо было закрыто хромированной маской, в ней Александр был больше похож на космонавта.



Выход Усика в Лондоне / Фото Sky Sports

В ринг Усик выходил под песню Василия Жадана "Браття". Копию своего оригинального костюма украинский боксер отправил самому Илону Маску. Интересно, что до этого поединка украинец выходил на бой под трек "Їхали козаки" украинской группы "Тінь сонця", но потом боксер решил сменить хит.



Выход Усика на бой с Джошуа / Фото Sky Sports

Выход украинца освистали болельщики Джошуа. Однако без поддержки Александр не остался. Отметим, что ближе к завершению боя британские фанаты притихли, когда увидели, что Энтони проигрывает сопернику из Украины.

Усик в 12-раундовом поединке победил Джошуа по единогласному решению судей. Украинец полностью перебоксировал британца в столице Великобритании.

Поединок посетили звезды украинского и мирового спорта – Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Лилия Подкопаева.



Выход Усика / Фото Sky Sports