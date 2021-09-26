Космічний стиль нового короля рингу

Український боксер у ніч з 25 на 26 вересня зламав прогнози експертів, які віддавали перемогу Ентоні Джошуа. Олександр Усик провів грамотний та розумний бій, якому передував яскравий вихід на ринг.

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Українець вирішив у космічному стилі Spaceman вийти на арену стадіону "Тоттенхем" у Лондоні. Усик був одягнений у звичний халат, а обличчя було закрите хромованою маскою, у ній Олександр був схожий більше на космонавта.



Вихід Усика у Лондоні / Фото Sky Sports

У ринг Усик виходив під пісню Василя Жадана "Браття". Копію свого оригінального костюма український боксер відправив самому Ілону Маску. Цікаво, що до цього поєдинку українець виходив на бій трек "Їхали козаки" української групи "Тінь сонця", але потім боксер вирішив змінити хіт.



Вихід Усика на бій з Джошуа / Фото Sky Sports

Вихід українця освистали уболівальники Джошуа. Однак без підтримки Олександр не залишився. Відзначимо, що ближче до завершення бою британські фанати притихли, коли побачили, що Ентоні програє супернику з України.

Усик у 12-раундовому поєдинку переміг Джошуа за одноголосним рішенням суддів. Українець повністю перебоксував британця у столиці Великої Британії.

Поєдинок відвідали зірки українського та світового спорту – Віталій Кличко, Василь Ломаченко та Лілія Подкопаєва.



Вихід Усика / Фото Sky Sports