Украинский шахматный клуб пробился в финал Евро-2020
Столичный клуб "Kyiv Chess Federation – Greco" стал финалистом женского клубного онлайн чемпионата Европы-2020.
20 декабря завершился отборочный турнир онлайн ЧЕ-2020. Украинский клуб "Kyiv Chess Federation – Greco" занял 1 место в своей группе. Украинки выиграли 6 матчей и лишь 1 проиграли. Такой же показатель и у команды "Польские Гусары", но наши шахматистки имели лучшие дополнительные показатели и победили конкуренток в личном матче.
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Интересно, что после первого игрового дня "Kyiv Chess Federation – Greco" шел со стопроцентным результатом – 3 победы в трех матчах. Но второй игровой день начался сенсационно – украинки, которые имели 2-й рейтинг, проиграли (1,5:2,5) румынской Arnia Chess IT (19-й в списке). Не пошла игра у сестер Анны и Марии Музычук, которые в своих партиях уступили. Однако, как оказалось, такой "холодный душ" пошел на пользу "Kyiv Chess Federation – Greco". В следующих трех матчах наши разромили соперниц вдребезги – 4:0, 4:0 и 3:1.
"Kyiv Chess Federation – Greco": индивидуальные результаты
- Анна Музычук – 3,5 очка из 5-ти возможных
- Мария Музычук – 4 из 5-ти
- Анна Ушенина – 4 очка из 6-ти
- Юлия Осьмак – 6 из 6-ти (!)
- Наталья Букса – по 5,5 из 6-ти
К сожалению, две другие украинские команды-участницы Евро-2020 не смогли пробиться в финал. "Kharkiv Chess Federation" (Харьков) заняла 5-е место в своей группе, а "Dnipro" (Днепр) – 8-е. Однако в обеих командах играло много юных шахматисток, поэтому они получили хороший опыт.
Эмблема женского клубного онлайн чемпионата Европы-2020
Финальный турнир онлайн ЧЕ-2020:
состав участников (10 команд)
- Tremblay en France (Франция)
- Cercle d'echecs de Monte-Carlo (Монако)
- Kyiv Chess Federation-Greco (Украина)
- Poland Hussars (Польша)
- Ugra (Россия)
- Hello Sakk (Венгрия)
- Gambit (Россия)
- Олдар Йурду (Турция)
- SK Schwabisch Hall (Германия)
- Clichy-Echecs (Франция)
Финальный турнир состоится 21-22 декабря. Команды будут играть по круговой системе (каждая с каждой).
Источник: 24 канал
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