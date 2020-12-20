Столичный клуб "Kyiv Chess Federation – Greco" стал финалистом женского клубного онлайн чемпионата Европы-2020.

20 декабря завершился отборочный турнир онлайн ЧЕ-2020. Украинский клуб "Kyiv Chess Federation – Greco" занял 1 место в своей группе. Украинки выиграли 6 матчей и лишь 1 проиграли. Такой же показатель и у команды "Польские Гусары", но наши шахматистки имели лучшие дополнительные показатели и победили конкуренток в личном матче.

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Интересно, что после первого игрового дня "Kyiv Chess Federation – Greco" шел со стопроцентным результатом – 3 победы в трех матчах. Но второй игровой день начался сенсационно – украинки, которые имели 2-й рейтинг, проиграли (1,5:2,5) румынской Arnia Chess IT (19-й в списке). Не пошла игра у сестер Анны и Марии Музычук, которые в своих партиях уступили. Однако, как оказалось, такой "холодный душ" пошел на пользу "Kyiv Chess Federation – Greco". В следующих трех матчах наши разромили соперниц вдребезги – 4:0, 4:0 и 3:1.

"Kyiv Chess Federation – Greco": индивидуальные результаты

Анна Музычук – 3,5 очка из 5-ти возможных

Мария Музычук – 4 из 5-ти

Анна Ушенина – 4 очка из 6-ти

Юлия Осьмак – 6 из 6-ти (!)

Наталья Букса – по 5,5 из 6-ти

К сожалению, две другие украинские команды-участницы Евро-2020 не смогли пробиться в финал. "Kharkiv Chess Federation" (Харьков) заняла 5-е место в своей группе, а "Dnipro" (Днепр) – 8-е. Однако в обеих командах играло много юных шахматисток, поэтому они получили хороший опыт.



Эмблема женского клубного онлайн чемпионата Европы-2020

Финальный турнир онлайн ЧЕ-2020:

состав участников (10 команд)

Tremblay en France (Франция)

Cercle d'echecs de Monte-Carlo (Монако)

Kyiv Chess Federation-Greco (Украина)

Poland Hussars (Польша)

Ugra (Россия)

Hello Sakk (Венгрия)

Gambit (Россия)

Олдар Йурду (Турция)

SK Schwabisch Hall (Германия)

Clichy-Echecs (Франция)

Финальный турнир состоится 21-22 декабря. Команды будут играть по круговой системе (каждая с каждой).