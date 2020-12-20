Столичний клуб "Kyiv Chess Federation - Greco" став фіналістом жіночого клубного онлайн чемпіонату Європи-2020.

20 грудня завершився відбірковий турнір онлайн ЧЄ-2020. Український клуб "Kyiv Chess Federation - Greco" посів 1 місце в своїй групі В. Українки виграли 6 матчів і лише 1 програли. Такий же показник і в команди "Польські Гусари", але наші шахістки мали кращі додаткові показники і перемогли конкуренток в особистому матчі.

До теми Кубок Європи – як "Хід королеви": треба ламати стереотипи про жіночі шахи

Цікаво, що після першого ігрового дня "Kyiv Chess Federation - Greco" йшов зі стовідсотковим результатом – 3 перемоги у трьох матчах. Але другий ігровий день почався сенсаційно – українки, які мали 2-й рейтинг, програли (1,5:2,5) румунській Arnia Chess IT (19-й у списку). Не пішла гра у сестер Анни і Марії Музичук, які в своїх партіях поступилися. Проте, як виявилося, такий "холодний душ" пішов на користь "Kyiv Chess Federation - Greco". У наступних трьох матчах наші розромили суперниць ущент – 4:0, 4:0 і 3:1.

"Kyiv Chess Federation - Greco": індивідуальні результати

Анна Музичук – 3,5 очка з 5-ти можливих

Марія Музичук – 4 з 5-ти

Анна Ушеніна – 4 очка з 6-ти

Юлія Осьмак – 6 з 6-ти (!)

Наталя Букса – по 5,5 з 6-ти

На жаль, дві інші українські команди-учасниці Євро-2020 не змогли пробитися в фінал. "Kharkiv Chess Federation" (Харків) посіла 5-те місце в своїй групі, а "Dnipro" (Дніпро) – 8-ме. Проте в обох командах грало багато юних шахісток, тож вони отримали гарний досвід.



Емблема жіночого клубного онлайн чемпіонату Європи-2020

Фінальний турнір онлайн ЧЄ-2020:

склад учасників (10 команд)

Tremblay en France (Франція)

Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (Монако)

Kyiv Chess Federation - Greco (Україна)

Poland Hussars (Польща)

Ugra (Росія)

Hello Sakk (Угорщина)

Gambit (Росія)

Oldar Yurdu (Туреччина)

SK Schwabisch Hall (Німеччина)

Clichy-Echecs (Франція)

Фінальний турнір відбудеться 21-22 грудня. Команди гратимуть за коловою системою (кожна з кожною).