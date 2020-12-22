22 декабря финишировал женский клубный онлайн Чемпионат Европы 2020 года. Украинская команда "Kyiv Chess Federation-Greco" была одним из фаворитов соревнований, но заняла лишь пятое место.

Столичный клуб "Kyiv Chess Federation - Greco" накануне Евро-2020 собрал очень сильный состав – фактически играла национальная сборная Украины: Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса. Наша команда имела второй рейтинг на турнире, и также напомним, что в прошлом году она стала вицечемпионом Европы. Так что теперь стояла задача побороться за самую высокую ступень пьедстала.

К теме Кубок Европы - как "ход королевы": надо ломать стереотипы о женских шахматах

Отборочные соревнования показали, что команда хотя и находится не в оптимальной форме, но набирает обороты. Украинки заняли первое место в группе и вышли в финальный турнир 10-ти клубов. Однако там не произошло – как думалось: уже в первых матчах начались неурядицы. Шахматистки "Kyiv Chess Federation - Greco" теряли очки в очень перспективных партиях, где, казалось, победа уже в кармане. Как следствие – ничья в первом матче, поражение во втором – от рейтинг-фавориток из "Cercle d'Echecs de Monte-arlo" (Монако). Наконец победа! И "холодный душ" – два поражения подряд…

"Kyiv Chess Federation-Greco" опустилась на последнее, 10-е место. Кажется, нас ждет громкий провал... Но тут команда собралась и получила три (!) подряд победы. А конкурентки тем временем "забуксовали"... И перед заключительным туром расклад сложился таким образом, что в случае победы украинки, как минимум, завоевывали бронзовые награды. А при благоприятных обстоятельствах – даже серебряные…

Соперником "Kyiv Chess Federation - Greco" в решающем матче была венгерская "Hello Sakk", которая шла среди аутсайдеров. И по ходу поединка казалось, что нас ждет победа и пьедестал. Но в сильном цейтноте на последних секундах партий все перевернулось с ног на голову – Юлия Осьмак не смогла реализовать большое преимущество и подписала ничью, а Анна Музычук, которая мастерски вела свою партию и вот-вот должна была одержать победу, допустила очень досадную ошибку и вообще проиграла. Вничью завершились две другие партии – Марии Музычук и Натальи Буксы. В итоге украинки уступили – 1,5:2,5. И вместо медалей – лишь пятое место.

Невероятный по интриге турнир – с морем сенсаций, к которым, к сожалению, присоединилась и наша команда.

Женский клубный онлайн Чемпионат Европы-2020

(42 команды в отборе, 10 в финале)