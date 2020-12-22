22 грудня фінішував жіночий клубний онлайн чемпіонат Європи 2020 року. Українська команда "Kyiv Chess Federation - Greco" була одним із фаворитів змагань, але посіла лише п’яте місце.

Столичний клуб "Kyiv Chess Federation - Greco" напередодні Євро-2020 зібрав дуже сильний склад – фактично грала національна збірна України: Анна і Марія Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак і Наталя Букса. Наша команда мала другий рейтинг на турнірі, і також нагадаємо, що торік вона стала віцечемпіоном Європи. Тож тепер стояло завдання поборотися за найвищу ступень п’єдсталу.

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Відбіркові змагання показали, що команда хоча й перебуває не в оптимальній формі, але набирає оберти. Українки посіли перше місце в групі і вийшли у фінальний турнір 10-ти клубів. Проте там не сталося – як гадалося: вже в перших матчах почалися негаразди. Шахістки "Kyiv Chess Federation - Greco" втрачали очки в дуже перспективних партіях, де, здавалося, перемога вже у кишені. Як наслідок – нічия у першому матчі, поразка у другому – від рейтинг-фавориток із "Cercle d'Echecs de Monte-arlo" (Монако). Нарешті перемога! І "холодний душ" – дві поразки поспіль…

"Kyiv Chess Federation - Greco" опустилася на останнє, 10-те місце. Здається, нас чекає гучний провал... Але тут команда зібралася і здобула три (!) поспіль перемоги. А конкурентки тим часом "забуксували"… І перед заключним туром розклад склався таким чином, що у разі перемоги українки, як мінімум, завойовували бронзові нагороди. А за сприятливих обставин – навіть срібні…

Суперником "Kyiv Chess Federation - Greco" у вирішальному матчі була угорська "Hello Sakk", яка йшла серед аутсайдерів. І по ходу поєдинку здавалося, що нас чекає перемога і п’єдестал. Але у сильному цейтноті на останніх секундах партій все перевернулося з ніг на голову – Юлія Осьмак не змогла реалізувати велику перевагу і підписала нічию, а Анна Музичук, яка майстерно вела свою партію й ось-ось мала здобути перемогу, припусилася дуже прикрої помилки і взагалі програла. Внічию завершилися дві інші партії – Марії Музичук і Наталі Букси. Тож у підсумку українки поступилися – 1,5:2,5. І замість медалей – лише п'яте місце.

Неймовірний за інтригою турнір – з морем сенсацій, до яких, на жаль, долучилася і наша команда.

Жіночий клубний онлайн чемпіонат Європи-2020

(42 команди у відборі, 10 у фіналі)