Непонятное решение: украинский чемпион Европы по шахматам будет выступать за сборную Румынии

Кирилл Шевченко решил поменять украинскую сборную. 20-летний шахматист теперь будет выступать за румынскую команду.

Потеря Кирилла для сборной Украины серьезная. Парень был лидером команды "сине-желтых" на последних крупных турнирах. Причина странного решения Шевченко пока неизвестна.

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Федерация шахмат Румынии же наоборот удовлетворена выбором Шевченко, поскольку они считаются более слабой командой, чем сборная Украины. Румыны возлагают на Кирилла большие надежды.

С радостью и гордостью сообщаем, что один из самых молодых талантов мира гроссмейстер Кирилл Шевченко выбрал играть за Румынию. Добро пожаловать в нашу команду,

– говорится в сообщении федерации шахмат Румынии.

Достижения Кирилла Шевченко