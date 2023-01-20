Втрата Кирила для збірної України серйозна. Хлопець був лідером команди "синьо-жовтих" на останніх великих турнірах. Причина дивного рішення Шевченка поки що невідома.

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Федерація шахів Румунії ж навпаки задоволена вибором Шевченка, оскільки вони вважаються слабшою командою, аніж збірна України. Румуни покладають на Кирила великі надії.

З радістю й гордістю повідомляємо, що один із наймолодших талантів світу, гросмейстер Кирило Шевченко обрав грати за Румунію. Ласкаво просимо до нашої команди,

– йдеться у повідомленні федерації шахів Румунії.

Досягнення Кирила Шевченка