8 января 2023 года иранская арбитрина изложила в своем твиттере скандальную информацию о главе ФИДЕ, который по национальности является россиянином, Аркадием Дворковичем.

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Поддерживает Украину и против иранского режима

Шохре открыто поддержала протестующих в родном Иране, пытающихся выступать против кровопролитных действий местных властей, касающихся ограничения прав женщин. Арбитрина надела на прошедший в Рейкьявике чемпионат мира по шахматам, на которые была революционная надпись: "Женщины. Жизнь. Свобода".

Такой поступок иранской арбитрине не понравился президенту ФИДЕ, который требовал Шохре прекратить открыто выступать против иранского режима. Дворкович заявил, что женщине не следует смешивать политику и спорт. Снова россияне за свой "спорт вне политики".

На этом Шохре не остановилась. На следующий день ЧМ Байат вышла на соревнование без футболки против иранских властей, но в одежде сине-желтого цвета – желтой юбке и блузке синего тона. Таким поступком Шохре решила поддержать Украину в войне против России. Она не побоялась вновь открыто поддержать страну на соревнованиях, даже когда ФИДЕ возглавляет человек, имеющий гражданство враждебного государства.

Российский президент ФИДЕ Дворкович попросил меня сменить мою футболку "Женщины. Жизнь. Свобода" во время чемпионата мира по шахматам Фишера. Я тогда вышла в украинском цвете. В ФИДЕ сказали, что я неподходящий арбитр, поскольку открыто поддерживаю права человека в Иране и Украине,

– написала арбитриня в своем твиттере.

Ощутимая рука российского руководителя

После этих двух протестов Шохре больше не получает назначения на крупных турнирах. Но легендарная женщина не перестает публично негативно выражаться в сторону Дворковича. В интервью международной печати она назвала россиянина "пешкой Кремля". Также она вспомнила, что ее родная страна является союзником России, снабжающим оружие, которое убивает мирных украинцев.

Отметим, что Шохре активно репостит в своих соцсетях посты об уничтоженной Россией украинской спортивной инфраструктуре. Осенью арбитринка вообще давала мастер-класс для украинских беженцев в игре в шахматы.

К слову. Шохре Байат проживает в Лондоне и стала представлять Великобританию. В Иране возмущены поведением спортсменки. Иранские власти считают, что шахматистка является позором их страны.