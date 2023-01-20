Потеря Кирилла для сборной Украины серьезная. Парень был лидером команды "сине-желтых" на последних крупных турнирах. Причина странного решения Шевченко пока неизвестна.
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Федерация шахмат Румынии же наоборот удовлетворена выбором Шевченко, поскольку они считаются более слабой командой, чем сборная Украины. Румыны возлагают на Кирилла большие надежды.
С радостью и гордостью сообщаем, что один из самых молодых талантов мира гроссмейстер Кирилл Шевченко выбрал играть за Румынию. Добро пожаловать в нашу команду,
– говорится в сообщении федерации шахмат Румынии.
Достижения Кирилла Шевченко
Шевченко получил титул гроссмейстера в 2017 году, тогда ему было 14.
Также он победитель командного ЧЕ-2021 в составе Украины.
Сейчас занимает 80 место в мировом рейтинге FIDE.
Среди украинцев был пятым номером, среди румын – третий.