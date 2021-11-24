Украинский Прометей впервые в истории вышел в плей-офф Еврокубка по баскетболу

В 5-м туре группового турнира женского Еврокубка ФИБА Прометей (Слобожанское) победил на домашней площадке венгерский Дьер – 94:68.

Прометей – Дьер 94:68 (23:16, 25:22, 28:12,18:18)

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Первая половина матча показалась очень динамичной, команды старались выполнять броски при самой первой возможности. Столь открытая игра была на руку украинскому коллективу, который за собой повела Джойнер Холмс. Особенно американской форварду удавались дальние броски (3 из 3 трехочковых). Но и Дьер нужно отметить, потому что гости не дали чемпиону Украины создать значительный отрыв до большого перерыва.

Третья четверть началась с рывка от Прометея – 12:0, а общее преимущество команды составляло уже больше 20 очков. Создателем локального успеха стала олимпийская чемпионка Ариэль Аткинс. Именно в этой десятиминутке судьба встречи была решена в пользу клуба из Слобожанского.

В заключительной десятиминутке результативные показатели обеих команд снизились, и Прометей довел матч до итоговой победы.