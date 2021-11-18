Киев-Баскет – Рилски Спортист 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

Обе команды перед заключительным туром группового турнира сохраняли шансы на выход в следующий раунд Кубка Европы по баскетболу. Для этого им необходимо было одержать победу. Но интрига в этом поединке продержалась совсем недолго.

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Уже с самого старта украинский клуб показал, что не собирается оттягивать решение вопроса на самый конец. На 3-й минуте его преимущество составляло 7 очков – 9:2. Но когда за четыре минуты на табло Дворца спорта "Венето" вспыхнули цифры 13:11, подумалось, что борьба обостряется. Впрочем, это был лишь небольшой эпизод, когда появилась хоть какая-то интрига. А дальше за дело взялся Томпсон.

Американский легионер киевской команды выдал впечатляющую серию из точных бросков, увеличив отрыв хозяев площадки до 27:13. Вскоре его поддержали партнеры, и на большой перерыв команды ушли, когда счет вырос до плюс двадцати – 41:21.

Практически на этом игра была сделана. В дальнейшем украинский клуб увеличивал свое преимущество даже до +31, но в четвертой четверти немного сбросил обороты. Однако победа хозяев площадки более чем убедительна – 84:62.

Выступления Киев-Баскета в Кубке Европы