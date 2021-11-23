Локомотив – Прометей 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

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В первой партии Локомотив сразу же завладел преимуществом. Долгое время оно варьировалось от пяти до семи мячей, однако ближе к концовке волейболисткам Прометея удалось отыграться и даже сократить расстояние до трех очков. Однако первый сет все же забрали именно россиянки.

После перерыва расклад в матче не изменился. Россиянки снова завладели инициативой и владели ею практически весь сет. Прометей снова начал отыгрываться и даже смог сократить расстояние до трех очков, но в итоге Локомотив победил с разницей в +6.

Лишь в решающем третьем сете Прометею удалось навязать борьбу Локомотива. Преимущество россиянок не увеличивалось более чем в два мяча длительное время. Однако выиграть хотя бы один сет украинским волейболисткам все же не удалось.

Обратите внимание! Прометей впервые в своей истории выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Его соперницами по группе А являются польский Жешув, немецкий Дрезднер и российский Локомотив.