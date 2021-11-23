Локомотив – Прометей 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)
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У першій партії Локомотив одразу ж заволодів перевагою. Тривалий час вона варіювалася від п'яти до семи м'ячів, проте ближче до кінцівки волейболісткам Прометея вдалося відігратися і навіть скоротити відстань до трьох очок. Однак перший сет все ж забрали саме росіянки.
Після перерви розклад у матчі не змінився. Росіянки знову заволоділи ініціативою і володіли нею майже весь сет. Прометей знову почав відіграватися і навіть зміг скоротити відстань до трьох очок, але у підсумку Локомотив переміг з різницею +6.
Лише у вирішальному третьому сеті Прометею вдалося нав'язати боротьбу Локомотиву. Перевага росіянок не збільшувалася більш, ніж у два м'ячі тривалий час. Однак виграти хоча б один сет українським волейболісткам все ж не вдалося.
- Ця поразка стала для Прометею першою за рік. Востаннє українські волейболістки програвали ще у листопаді 2020 року – тоді у Кубку ЄКВ Прометей поступився Тирговиште.