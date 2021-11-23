Локомотив – Прометей 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

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У першій партії Локомотив одразу ж заволодів перевагою. Тривалий час вона варіювалася від п'яти до семи м'ячів, проте ближче до кінцівки волейболісткам Прометея вдалося відігратися і навіть скоротити відстань до трьох очок. Однак перший сет все ж забрали саме росіянки.

Після перерви розклад у матчі не змінився. Росіянки знову заволоділи ініціативою і володіли нею майже весь сет. Прометей знову почав відіграватися і навіть зміг скоротити відстань до трьох очок, але у підсумку Локомотив переміг з різницею +6.

Лише у вирішальному третьому сеті Прометею вдалося нав'язати боротьбу Локомотиву. Перевага росіянок не збільшувалася більш, ніж у два м'ячі тривалий час. Однак виграти хоча б один сет українським волейболісткам все ж не вдалося.

Зверніть увагу! Прометей вперше у своїй історії виступає у груповому етапі Ліги чемпіонів. Їхніми суперницями по групі А є польський Жешув, німецький Дрезднер та російський Локомотив.