Динамо U-19 – Бавария U-19 2:1

Гол: Яцик, 7, Бражко, 69 (пен.) – Дибрани, 90+1

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На 7-й минуте встречи киевляне вышли вперед. Гол забил капитан команды Яцик. Диалло промчался по левому флангу, отдал пас на Овчаренко, а тот врезал мяч в район 11-метровой отметки. Там уже был Яцик, головой точно направивший мяч под правую "девятку".

Видео гола Яцика

В середине первого тайма Диалло получил мяч в штрафной соперников и пробил по воротам. На пути мяча оказался Бухман, не давший реализоваться голу. Впоследствии ответила и Бавария – гости провели атаку, на острие которой оказался Вениг. Наступил удар по воротам и Нещерет по-настоящему спас свою команду.

"Бело-синие" и вовсе могли удвоить свое преимущество еще в первой 45-минутке, когда со штрафного с левого фланга Волошин навесил мяч на линию вратарской, а Дячук пробил головой и попал мячом в перекладину. Правда, раздался свисток арбитра, увидевшего фол динамовцев в атаке.

Тем не менее, свой момент Динамо реализовало уже после перерыва. На 65-й минуте Волошин заработал пенальти, а гол забил Бражко. Пробил он очень технически и не сильно, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Видео гола Бражко

В конце матча удача улыбнулась и Динамо, когда Саньянг из пределов штрафной пробил в левую от себя стойку ворот.

Но мюнхенцы не смогли уйти с поля без одного гола. Уже в компенсированное время гол забил Дибрани, но на результат встречи это никак не отразилось.