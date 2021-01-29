Украинский баскетбольный клуб Прометей получил свою вторую победу в Кубке Европы ФИБА.

Источник: 24 канал

Прометей – Рилски Спортист 89:76 (22:23 27:12, 23:23 17:18)

Во 2-м туре в так называемом пузыре, организованном в болгарском Самокове, команда из Каменского обыграла местную Рилски Спортист.

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Прометей агрессивно начал поединок и сразу начал отрываться в счете. У каменчан полетели меткие броски из-за дуги (за шесть минут номинальные хозяева забросили три "трешки"), и при счете 15:5 тренерский штаб Рилски взял тайм-аут. Короткая пауза успокоила баскетболистов болгарского клуба, которые сократили разницу до минимума. А первую четверть болгары и вовсе завершили в свою пользу.

Новый рывок Прометея, который начался с трехочкового Вона, произошел в середине второй 10-минутки. Болгары начали нервничать, а эффектной точкой удачного для каменчан отрезка стал точный бросок Липового из-за пределов дуги: мяч с сиреной опустился в корзину.

В дальнейшем каменчане развили успех, и их преимущество достигало двадцати очков. Болгарам удалось сократить разницу, но особых переживаний по поводу итогового результата у поклонников каменского клуба не возникало.

Дебютант еврокубков одержал вторую победу и практически гарантировал себе участие в следующей стадии. 29 января Прометей завершит групповой раунд матчем против австрийского Калфенберга.