Украинский баскетболист Алексей Лень второй раз подряд проиграл в футболке Вашингтона в НБА. Украинец в одном из эпизодов грубо сыграл в борьбе против соперника.

Источник: 24 канал

Алексей Лень провел на площадке почти 20 минут, за это время украинец продемонстрировал достаточно неплохую статистику – 8 очков, 4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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Жесткий фол Леня

В одном из эпизодов 27-летний гренадер жестко сыграл в борьбе за мяч против Зайона Уильямсона. Украинец двумя руками грубо свалил со всей силы 20-летнего лидера Нью-Орлеана. За этот инцидент баскетболист из Украины заработал технический фол. После этого Лень досрочно покинул площадку после шестого фола.

Кто такой Зайон Уильямсон? Американский форвард, который в июле 2019 года подписал свой профессиональный контракт. В том же году стал лучшим баскетболистом среди студентов США. Благодаря хорошей игре присоединился к компании Кевина Дюранта и Энтони Дэвиса, которым удалось в течение сезона набрать 500 очков, 50 перехватов и 50 подборов. В 2020 году стал первым юным баскетболистом, которому удавалось набрать более 20 очков в 10 матчах подряд.

Эта встреча стала для украинского легионера Вашингтона 3-й после перехода в команду. В среднем за игру центровой сборной Украины набирает по 6,3 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи.

Видео борьбы Леня