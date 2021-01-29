Український баскетбольний клуб Прометей здобув свою другу перемогу в Кубку Європи ФІБА.

Джерело: 24 канал

Прометей – Рілскі Спортіст 89:76 (22:23 27:12, 23:23 17:18)

У 2-му турі в так званому міхурі, організованому в болгарському Самокові, команда з Кам'янського обіграла місцеву Рілскі Спортіст.

Дивіться також Українець Лень грубо поклав на лопатки суперзірку НБА прямо під час матчу: відео

Прометей агресивно почав поєдинок і одразу почав відриватися в рахунку. У кам'янчан полетіли влучні кидки з-за дуги (за шість хвилин номінальні господарі влучили три "трьошки"), і за рахунку 15:5 тренерський штаб Рілскі взяв тайм-аут. Коротка пауза заспокоїла баскетболістів болгарського клубу, які скоротили різницю до мінімуму. А першу чверть болгари і зовсім завершили на свою користь.

Новий ривок Прометея, який почався з триочкового Вона, стався в середині другої 10-тихвилинки. Болгари почали нервувати, а ефектною точкою вдалого для кам'янчан відрізка став влучний кидок Липового з-за меж дуги: м'яч із сиреною опустився в кошик.

Надалі кам'янчани розвинули успіх, та їхня перевага досягала двадцяти очок. Болгарам вдалося скоротити різницю, але особливих переживань з приводу підсумкового результату у шанувальників кам'янського клубу не виникало.

Дебютант єврокубків здобув другу перемогу і практично гарантував собі участь у наступній стадії. 29 січня Прометей завершить груповий раунд матчем проти австрійського Калфенберга.