В рамках последнего матча группового этапа баскетбольного Кубка Европы ФИБА Прометей обыграл австрийский Капфенберг со счетом 64:58.

Источник: 24 канал

Капфенберг – Прометей 58:64 (21:16 11:15 11:11 15:22)

Это позволило украинскому клубу выйти в плей-офф турнира с первого места.

Предыдущий матч Украинский Прометей получил яркую победу в матче Кубка Европы

Матч был очень равным течение всей 40-минутной дистанции, подтверждением чему есть 12 смен лидера. По матчу у команды Виталия Черния были проблемы с реализацией двухочковых бросков и опять не хватало полноценной поддержки от игроков скамейки запасных.

Исправить положение украинскому клубу удалось уже в конце напряженного матча, когда эффективно в трехсекундной соперника отработали Майерс и Стефенс. Несмотря на агрессивную игру в нападении от американского тандема, Капфенберг цеплялся до последнего, пытаясь одержать вторую победу в групповом раунде.

У подопечных Коффина даже было преимущество в счете до конца основного времени встречи, после чего два ключевых дальних броска реализовали Липовый и Стефенс. После этого отыграться у австрийцев шансов практически не было.

Команда Черния все же, несмотря на усталость и недостаточную концентрацию на старте игре, удержала победный счет и выиграла свой третий матч в групповом раунде – 64:58. Прометей с первого места в группе В вышел в 1/8 финала.

У Прометея лучшим в этой игре был капитан Денис Лукашов, который до 16 очков, добавил 8 капитанских передач, 4 подбора и 1 перехват и завершил игру с лучшим рейтингом эффективности – 25 баллов.

Капфенберг – Прометей видео матча