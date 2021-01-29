В рамках останнього матчу групового етапу баскетбольного Кубка Європи ФІБА Прометей обіграв австрійський Капфенберг з рахунком 64:58.

Джерело: 24 канал

Капфенберг – Прометей 58:64 (21:16 11:15, 11:11 15:22)

Це дозволило українському клубу вийти в плей-офф турніру з першого місця.

Попередній матч Український Прометей здобув яскраву перемогу в матчі Кубка Європи

Матч був дуже рівним протягом всієї 40-хвилинної дистанції, підтвердженям чому є 12 змін лідера. По матчу у команди Віталія Чернія були проблеми із реалізацією двоочкових кидків та знову не вистачало повноцінної підтримки від гравців лави запасних.

Виправити становище українському клубу вдалося вже наприкінці напруженого матчу, коли ефективно у трисекундній суперника відпрацювали Маєрс та Стефенс. Незважаючи на агресивну гру в нападі від американського тандема, Капфенберг чіплявся до останнього, намагаюсись здобути другу перемогу в груповому раунді.

У підопічних Коффіна навіть була перевага у рахунку до кінця основного часу зустрічі, після чого два ключових дальніх кидки реалізували Липовий і Стефенс. Після цього відігратись у австрійців шансів фактично не було.

Команда Чернія все ж таки, незважаючи на втому та недостатню концентрацію на старті грі, втримала переможний рахунок та виграла свій третій матч в груповому раунді – 64:58. Прометей з першого місця в групі В вийшов у 1/8 фіналу.

У Прометея найкращим у цій грі був капітан Денис Лукашов, який до 16 очок, додав 8 капітанських передач, 4 підбирання та 1 перехоплення і завершив гру із найкращим рейтингом ефективності – 25 балів.

Капфенберг – Прометей відео матчу