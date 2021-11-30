Украинский призер чемпионата мира Борислав Бизу умер от коронавируса в 24 года

В Одесской областной больнице скончался гребец, мастер спорта Украины международного класса Борислав Бизу. Две недели назад у него диагностировали коронавирус.

13 ноября у Бизу диагностировали коронавирус, позже у него возник сепсис. Парень был в реанимации в тяжелом состоянии. Неравнодушные люди сдавали для него кровь, но болезнь оказалась сильнее.

Смотрите также Умер основатель легендарной команды Формулы-1 Фрэнк Уильямс

Кто такой Борислав Бизу

На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Борислав Бизу завоевал 3 золота, 1 серебро, 6 бронзовых наград.

В 2016 году у Бизу диагностировали системную красную волчанку, поэтому он прекратил выступления на международном уровне и занялся тренерской работой.

Прощание с Бориславом Бизу состоится в среду, 1 декабря, в 11:00, Южное, ул. Шевченко, 4.