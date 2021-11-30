13 листопада у Бизу діагностували коронавірус, пізніше у нього виник сепсис. Хлопець перебував у реанімації в складному стані. Небайдужі люди здавали для нього кров, але хвороба виявилася сильнішою.

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Прощання з Бориславом Бизу відбудеться у середу, 1 грудня, об 11:00, Південне, вул. Шевченка, 4.

Хто такий Борислав Бизу