13 листопада у Бизу діагностували коронавірус, пізніше у нього виник сепсис. Хлопець перебував у реанімації в складному стані. Небайдужі люди здавали для нього кров, але хвороба виявилася сильнішою.
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Хто такий Борислав Бизу
- На чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів Борислав Бизу завоював 3 "золота", 1 "срібло", 6 бронзових нагород.
- У 2016 році у Бізу діагностували системний червоний вовчак, тому він припинив виступи на міжнародному рівні та зайнявся тренерською роботою.