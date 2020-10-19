19-летний полузащитник "Чернигова" Анатолий Романченко вышел на матч во Второй лиге против "Буковины" (2:2) вместо голкипера и отстоял в воротах все 90 минут.

Причиной такого решения главного тренера стал COVID-19, который обнаружили у вратарей команды, пишет 24 канал. Смотрите также: Петряк забил шикарный гол в девятку ворот в Венгрии: видео Во втором тайме хавбеку пришлось серьезно вступать в игру. Романченко несколько раз спас свою команду, отразив опасные удары соперника. Все же, 19-летний украинец пропустил 2 гола: на 18-й минуте забитым мячом отметился Игорь Нагорный, а на 32-й – Василий Палагнюк. Буковина – Чернигов видеообзор матча