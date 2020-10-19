Український півзахисник провів матч у воротах замість голкіпера та врятував команду: відео
19-річний півзахисник "Чернігова" Анатолій Романченко вийшов на матч у Другій лізі проти "Буковини" (2:2) замість голкіпера і відстояв у воротах всі 90 хвилин.
Причиною такого рішення головного тренера став COVID-19, який виявили у воротарів команди, пише 24 канал.
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У другому таймі хавбеку довелося серйозно вступати в гру. Романченко кілька разів врятував свою команду, відбивши небезпечні удари суперника.
Все ж, 19-річний українець пропустив 2 голи: на 18-й хвилині забитим м'ячем відзначився Ігор Нагорний, а на 32-й – Василь Палагнюк.
Буковина – Чернігів відеоогляд матчу
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