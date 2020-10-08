Спортсмены тратят много часов тренировок, чтобы установить новый рекорд. Несмотря на это, нет никакой гарантии, что предыдущее достижение удастся превзойти. Однако есть и такие рекорды, которые установили совершенно случайно.

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Алессандро Дзанарди – легендарный итальянский гонщик. После страшной аварии и потери обеих ног он сумел аж 4 раза подняться на вершину пьедестала почета паралимпийских игр. В 2019 году он получил 12-й титул лучшего планетарного гонщика на велосипедах с ручным приводом. Однако в 2020 году, на 2-недельном заезде в Италии, Дзанарди не справился с управлением на трассе и столкнулся с грузовиком. В результате сейчас он в коме и теперь его ожидает еще одна борьба за жизнь.

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