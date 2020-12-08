Украинский осенний Евротур GT4 подошел к концу, отметившись последним этапом на трассе Red Bull Ring.

Быстрое время за период 8-минутной квалификации показал Доминик Хорошавин, а лидер чемпионата Артем Хорольский, проиграв Хорошавин 0,1 секунды, стартовал вторым. По словам Артема, на такой результат повлияло меньшее время тренировок, чем во время других этапов. Пятерку лучших в квалификации закрываи Ярослав Дмитриев, Никита Шапошник и Андрей Терещенко.

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На первом круге Хорошавин сумел сохранить лидерство, однако позади обладателя поул-позиции происходила борьба "колесо в колесо" между Шапошником и Терещенко за 4-ю позицию, а Дмитрий Луканов развернулся в первом повороте, что выбило его из соревнования за позиции в личном зачете.

В течение следующих 8 кругов, когда ситуация в пелетоне стабилизировалась, отставание Хорольского от Хорошавина держалось примерно на уровне 1 секунды, однако затем лидер чемпионата начал активно догонять соперника после ряда ошибок последнего. На интервью после соревнований Доминик отметил, что держать лидерство в гонке было трудно, однако когда гонщик увидел, что отрыв сократился до полсекунды, смог собраться и продолжал удерживать позицию.

На 12 круге вновь активизировалась борьба между Maserati Терещенко и Porsche Шапошника, однако этим воспользовался гонщик позади Антон Васильев и поднялся на 6 позицию, обойдя Терещенко. На следующем круге внимание зрителей привлекло эффектное противостояние Евгения Паненка, Павла Денисенко, Алексея Ветренко и Юрия Шапошника, которые в определенный момент времени находились лишь в 0,1 секунды друг от друга и часто обменивались позициями.

На последних кругах можно было наблюдать борьбу за шестое место между Терещенко и Ветренко, однако, вероятно, из-за проблем с подключением, Андрей Терещенко и Евгений Паненко формально сошли с гонки.

Гран-при Red Bull Ring выиграл Доминик Хорошавин, вторым финишную прямую пересек Артем Хорольский, который, по итогам результатов, объявлен первым чемпионом Украины по цифровых кольцевых гонкам. Последнюю ступень подиума впервые занял Ярослав Дмитриев.

Посмотреть трансляцию этапа можно на официальном канале КЦА FAU.

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Автор: Валентин Нефедов