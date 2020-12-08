Український осінній Євротур GT4 підійшов до кінця, відзначившись останнім етапом на трасі Red Bull Ring.

Найшвидший час за період 8-хвилинної кваліфікації показав Домінік Хорошавін, а лідер чемпіонату Артем Хорольський, програвши Хорошавіну 0,1 секунди, стартував другим. За словами Артема, на такий результат вплинув менший час тренувань, ніж під час інших етапів. П’ятірку найкращих у кваліфікації замикали Ярослав Дмитрієв, Нікіта Шапошнік та Андрій Терещенко.

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На першому колі Хорошавін зумів зберегти лідерство, однак позаду володаря поул-позиції відбувалась боротьба "колесо у колесо" між Шапошніком та Терещенком за 4-ту позицію, а Дмитро Луканов розвернувся у першому повороті, що вибило його зі змагання за позиції в особистому заліку.

Протягом наступних 8 кіл, коли ситуація у пелетоні стабілізувалась, відставання Хорольського від Хорошавіна трималось приблизно на рівні 1 секунди, однак потім лідер чемпіонату почав активно доганяти суперника після низки помилок останнього. На інтерв'ю після змагань Домінік зазначив, що тримати лідерство у перегонах було важко, однак коли гонщик побачив, що відрив скоротився аж до пів секунди, зміг зібратися і продовжував втримувати позицію.

На 12 колі знову активізувалася боротьба між Maserati Терещенка та Porsche Шапошніка, однак цим скористався гонщик позаду Антон Васильєв та піднявся на 6 позицію, обійшовши Терещенка. На наступному колі увагу глядачів привернуло ефектне протистояння Євгенія Паненка, Павла Денисенка, Олексія Ветренка та Юрія Шапошніка, які у певний момент часу перебували лише у 0,1 секунди один від одного та часто обмінювались позиціями.

На останніх колах можна було спостерігати боротьбу за шосте місце між Терещенком та Ветренком, однак, ймовірно, через проблеми із підключенням, Андрій Терещенко та Євгеній Паненко формально зійшли з перегонів.

Гран-прі Red Bull Ring виграв Домінік Хорошавін, другим фінішну пряму перетнув Артем Хорольський, який, за підсумками результатів, оголошений першим чемпіоном України з цифрових кільцевих перегонів. Останню сходинку подіуму вперше зайняв Ярослав Дмитрієв.

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Додамо також, що приєднатися до Чемпіонату може будь-хто, хто відчуває в собі сили поборотися на треку. Зробити це можна за допомогою офіційного Discord-каналу.

Автор: Валентин Нефедов