Украинский нокаутер Богачук проведет очередной бой в США
24 августа 2021 , 15:27Читати новину українською
Источник:инстаграм Богачука
Талантливый украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук проведет 21 бой на профессиональном ринге. Украинец встретится с американцем Рафаэлем Игбокве.
Дата боя Богачука
Сергей Богачук и Рафаэль Игбокве проведут бой 16 сентября. Боксеры встретятся в Монтебелло, в США.
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Скриншот
- 26-летний Богачук предыдущий бой провел в середине июля против 33-летнего американца Брэндона Бауе. Украинец мощно нокаутировал соперника в первом раунде.
- Для Богачука это был первый бой после того, как в марте он потерпел обидное поражение от Брэндона Адамса.
- Игбокве в январе победил Хуана Карлоса Родригеса. В его активе 16 побед (7 нокаутом) и еще 2 поражения в пассиве.