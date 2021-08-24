Украинский нокаутер Богачук проведет очередной бой в США

Талантливый украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук проведет 21 бой на профессиональном ринге. Украинец встретится с американцем Рафаэлем Игбокве.

Дата боя Богачука

Сергей Богачук и Рафаэль Игбокве проведут бой 16 сентября. Боксеры встретятся в Монтебелло, в США.

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