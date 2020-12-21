Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук стремится провести бой за звание чемпиона мира. Но перед этим Богачука ждет встреча против Брендона Адамса.

Бой Богачук – Адамс должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за коронавируса у украинца. Новая дата боя – февраль 2021 года, информирует Tribuna.com.

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Во время пресс-конференции Богачук рассказал, что поединок с Адамсом, вероятно, состоится уже в феврале.

Украинский боксер назвал Адамса сильным боксером. Впрочем, Богачук уверен в своей победе.

Адамс – очень хороший соперник. Максимально неудобный, маленький парень, который может и плотно пробить. Плюс он победил хорошего украинского боксера Евгения Хитрова. Думаю, я смогу его победить,

– заявил Сергей.

Вместе с тем, Богачук считает, что Адамс – это крутой трамплин для развития его карьеры.

"Если бы я победил Адамса, полностью сфокусировался бы на Джермелли Чарло. Сейчас я седьмой в рейтинге WBC, а после победы поднялся бы еще выше. Мне без разницы, с кем боксировать. Моя цель – титулы", – резюмировал Богачук.

Чарло – чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в первом среднем весе.