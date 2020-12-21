Український боксер середньої ваги Сергій Богачук прагне провести бій за звання чемпіона світу. Та перед цим Богачука чекає зустріч проти Брендона Адамса.

Бій Богачук – Адамс мав відбутися у 2020 році, але був перенесений через коронавірус в українця. Нова дата бою – лютий 2021 року, інформує Tribuna.com.

До слова Українець Митрофанов переміг Байфілда і завоював перший чемпіонський титул: відео

Під час пресконференції Богачук розповів, що поєдинок з Адамсом, ймовірно, відбудеться вже у лютому.

Український боксер назвав Адамса сильним боксером. Втім, Богачук впевнений у своїй перемозі.

Адамс – дуже хороший суперник. Максимально незручний, маленький хлопець, який може і щільно пробити. Плюс він переміг хорошого українського боксера Євгена Хитрова. Думаю, я зможу його перемогти,

– заявив Сергій.

Разом з тим, Богачук вважає, що Адамс – це крутий трамплін для розвитку його кар'єри.

"Якби я переміг Адамса, повністю сфокусувався б на Джермеллі Чарло. Зараз я сьомий у рейтингу WBC, а після перемоги піднявся б ще вище. Мені без різниці, з ким боксувати. Моя мета – титули", – резюмував Богачук.

Чарло – чемпіон світу за версіями IBF, WBC і WBA в першій середній вазі.