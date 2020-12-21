Український нокаутер Богачук готовий кинути виклик чемпіону світу IBF, WBC і WBA Чарло
Український боксер середньої ваги Сергій Богачук прагне провести бій за звання чемпіона світу. Та перед цим Богачука чекає зустріч проти Брендона Адамса.
Бій Богачук – Адамс мав відбутися у 2020 році, але був перенесений через коронавірус в українця. Нова дата бою – лютий 2021 року, інформує Tribuna.com.
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Під час пресконференції Богачук розповів, що поєдинок з Адамсом, ймовірно, відбудеться вже у лютому.
Український боксер назвав Адамса сильним боксером. Втім, Богачук впевнений у своїй перемозі.
Адамс – дуже хороший суперник. Максимально незручний, маленький хлопець, який може і щільно пробити. Плюс він переміг хорошого українського боксера Євгена Хитрова. Думаю, я зможу його перемогти,
– заявив Сергій.
Разом з тим, Богачук вважає, що Адамс – це крутий трамплін для розвитку його кар'єри.
"Якби я переміг Адамса, повністю сфокусувався б на Джермеллі Чарло. Зараз я сьомий у рейтингу WBC, а після перемоги піднявся б ще вище. Мені без різниці, з ким боксувати. Моя мета – титули", – резюмував Богачук.
Чарло – чемпіон світу за версіями IBF, WBC і WBA в першій середній вазі.
Що відомо про Богачука?25-річний український боксер з Вінниці. Проживає у Лос-Анджелесі (США). На професійному ринзі провів 18 боїв і всі виграв достроково.
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