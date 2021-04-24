Феноменальный гол Фаворова

Первыми счет во встрече открыли хозяева. Голом отметился Комароми. Уже на 13-й минуте матча за дело взялся украинский форвард гостей Артем Фаворов.

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Нападающий решился на дальний удар и не прогадал. Мяч после мощного удара прошил сетку ворот – 1:1 без шансов для голкипера. Такой результативный выстрел украинца будет претендовать на лучший гол тура, а может и сезона.

Для Фаворова этот гол стал 8-м за 30 матчей. Также в активе украинца 3 ассиста. Отметим, что нападающий отличился в воротах команды, которой принадлежит его контракт.

Залаэгерсег наколотил в ворота хозяев еще три гола и праздновал успех в этом противостоянии – 1:4. После победы с 36 очками идет на 9-й позиции. Их соперник Академия Пушкаша после фиаско располагается на 2 месте, в их активе 55 пунктов.

Видео гола Фаворова