Мастерская подача Морозюка

К 62-й минуте хозяева поля уже создали комфортный для себя счет во встрече 2:0. На 74-й минуте Ризеспору удалось несколько сократить преимущество соперника.

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Участие в голе принял Николай Морозюк. Украинский защитник взялся выполнять угловой и сделал это не зря. 33-летний футболист сделал филигранную передачу прямо на голову Брайана Самудио, забившего первый гол гостей в этой встрече.

Для Морозюка эта голевая передача стала в турецкой команде уже третьей в 29 поединках. Наконец фортуна была на стороне опытного украинца, который на протяжении 9 месяцев не отличался результативными действиями на футбольном поле.

Николай выступает за Ризеспор с января 2019 года, когда впервые отправился в аренду в Турцию, а впоследствии стал полноценным игроком Ризеспора.

Однако клубу Морозюка не удалось вырвать хотя бы ничью. В итоге – 2:1 победа Генчлербирлиги. После этого фиаско Ризеспор с 42 очками идет на дальней 12-й позиции.

Видео голевой передачи Морозюка