Феноменальний гол Фаворова

Першими рахунок у зустрічі відкрили господарі. Голом відзначився Комаромі. Вже на 13-й хвилині матчу за справу взявся український форвард гостей Артем Фаворов.

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Нападник наважився на дальній удар та не прогадав. М'яч після потужного удару прошив сітку воріт – 1:1 без шансів для голкіпера. Такий результативний постріл українця буде претендувати на найкращий гол туру, а може і сезону.

Для Фаворова цей гол став 8-м за 30 матчів. Також в активі українця 3 асисти. Відзначимо, що нападник відзначився у воротах команди, якій належить його контракт.

Залаегерсег наколотив у ворота господарів ще три голи та святкував успіх у цьому протистоянні – 1:4. Після звитяги з 36 очками йде на 9-й позиції. Їх суперник Академія Пушкаша після фіаско розташовується на 2 місці, у їх доробку 55 пунктів.

Відео голу Фаворова