Запорожский Мотор одержал свою первую победу в гандбольной Лиге чемпионов, обыграв в первом групповом матче сербскую Войводину – 31:30.

Источник: 24 канал

Мотор – Войводина 31: 30

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Запорожцы с первых минут начали подтверждать статус фаворитов противостояния. Хозяева все время лидировали в счете, а максимальная разница в первой половине встречи составила "+4". Лидерские функции у Мотора на себя взял Вячеслав Бохан, который недавно вернулся с чемпионата мира. И все же перед перерывом сербы сократили отставание в счете до двух мячей.

В начале второго тайма гости сумели сравнять результат, но дальше запорожцы стали наращивать преимущество. Когда разница в счете достигла "+6", казалось, что подопечные Савукинаса спокойно доведут матч до победного окончания. Но игра у Мотора разладилась, и разница начала неумолимо таять.

Более того, сербы сравняли счет. Окончательный счет установил молодой Игорь Турченко. После этого отлично сыграл страж ворот Максим Вьюник. Запорожцы владели мячом, но за восемь секунд до сирены Малашинскас допустил пробежку. Впрочем, вырвать ничью гости не сумели.