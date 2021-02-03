Запорізький Мотор здобув свою першу перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів, обігравши в першому груповому матчі сербську Войводіну – 31:30.

Джерело: 24 канал

Мотор – Войводіна 31:30

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Запорожці з перших хвилин почали підтверджувати статус фаворитів протистояння. Господарі весь час лідирували в рахунку, а максимальна різниця в першій половині зустрічі становила "+4". Лідерські функції у Мотора на себе взяв В'ячеслав Бохан, який недавно повернувся з чемпіонату світу. І все ж, перед перервою серби скоротили відставання в рахунку до двох м'ячів.

На початку другого тайму гості зуміли зрівняти результат, але далі запорожці стали нарощувати перевагу. Коли різниця в рахунку досягла "+6", здавалося, що підопічні Савукінаса спокійно доведуть матч до переможного закінчення. Але гра у Мотора розладналася, і різниця почала невблаганно танути.

Більше того, серби зрівняли рахунок. Остаточний рахунок встановив молодий Ігор Турченко. Після цього відмінно зіграв страж воріт Максим Вьюник. Запорожці володіли м'ячем, але за вісім секунд до сирени Малашинскас допустив пробіжку. Втім, вирвати нічию гості не зуміли.