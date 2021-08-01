На бронзовую медаль может претендовать борец греко-римского стиля Ленур Темиров. Он эффектно вышел в полуфинал, но там уступил. Однако свою награду на Олимпиаде он может таки получить.

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Остальные украинцы 2 августа будут выступать в квалификационных выступлениях. Это и наши гребцы, Стрельцы, велогонщики и атлеты.

Календарь выступлений украинцев 2 августа