На бронзовую медаль может претендовать борец греко-римского стиля Ленур Темиров. Он эффектно вышел в полуфинал, но там уступил. Однако свою награду на Олимпиаде он может таки получить.
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Остальные украинцы 2 августа будут выступать в квалификационных выступлениях. Это и наши гребцы, Стрельцы, велогонщики и атлеты.
Календарь выступлений украинцев 2 августа
- Стрельба, 25 м, скоростной пистолет. Мужчины. Квалификация. Павел Коростылев (начало в 2:30)
- Метание молота. Мужчины. Квалификация. Михаил Кохан, Глеб Пискунов (начало в 3:00)
- Гребля. Байдарки 200 метров. Женщины. Квалификация. Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук (начало в 3:30)
- Гребля. Каноэ-двойка 1000 метров. Мужчины. Квалификация (начало в 4:13)
- Гребля. Байдарка-двойка 500 метров. Женщины. Квалификация (начало в 5:08)
- Стрельба, 50 м, винтовка из трех положений. Мужчины. Квалификация. Олег Царков, Сергей Кулиш (начало в 5:30)
- Прыжки с трамплина. 3 м. Мужчины. Олег Колодий (начало в 9:00)
- Велоспорт. Командный спринт. Женщины. Квалификация (начало в 9:30)
- Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация. Марина Килипко, Яна Гладийчук (начало в 13:20)
- Артистическое плавание. Свободная программа (начало в 13:30)
- Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за третье место. Ленур Темиров (начало в 13:30)
- Бег 400 м с барьерами. Женщины. Квалификация. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук (начало в 14:45)
- Вольная Борьба. Женщины. 1/8 финала. Алла Черкасова