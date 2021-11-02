Украинский легкоатлет рассказал о допинг-махинациях в сборной

Украинский легкоатлет Игорь Главан прокомментировал скандал вокруг расследования Всемирного антидопингового агентства, где говорится о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины. Он заявил о том, что спортсменов действительно предупреждали о проверках на допинг.

За махинации предупреждал тренер

Главан отмечает, что началось все в 2017 году. О проверках на допинг его предупреждал тренер.

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"Началось это с 2017 года. Тогда старшим тренером стал Денис Тобиас. Он неоднократно звонил, предупреждал, когда допинг-контроль, куда надо приехать. Даже на зарубежных сборах он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезду домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать", – рассказал спортсмен.

По словам спортсмена, если WADA брала анализы, то никто никогда никого не предупреждал. Они просто звонили утром и говорили: "Вот допинг-контроль".

Игорь уверяет, что предупреждали спортсменов даже в этом олимпийском году.

Когда мы были на собрании в Конча-Заспе в мае, нас предупреждали о проверках. Тот же старший тренер Тобиас звонил или даже на сборах говорил, что "Вот, ребята, надо сдать две пробы или одну – приедет национальный допинг-контроль". Он говорил, кому надо сдать, фамилии и что надо сдать,

– отмечает Главан.

Некоторые спортсмены возмущались из-за этого, поскольку зная о проверке, они могут подставить друг друга, подсыпать препарат в ту же пищу или в воду, утверждает Игорь.

"Сейчас понимаю, что Национальный антидопинговый центр сообщал это в федерацию или старшим тренерам, а они потом это говорили уже дальше по цепочке, и это доходило затем к спортсменам", – сказал легкоатлет.

Допинг-скандал

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало отчет, где говорится о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины. Операция под названием "Геркулес" проводилась в 2019 – 2021 годах.

В расследовании говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.

Результаты расследования не остались без реакции со стороны Министерства молодежи и спорта Украины. Руководство НАДЦ осталось без своих должностей.

Игорь Главан – двукратный чемпион Европы по ходьбе на 50 км. Перед Играми в Токио ему на три года продлили дисквалификацию, которая действовала с лета 2017 года.