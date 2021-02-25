Украинский легкоатлет Мазур – серебряный призер престижных соревнований в Мадриде
Украинский легкоатлет Владислав Мазур, который специализируется на прыжках в длину, 24 февраля поднялся на пьедестал на престижных соревнованиях World Athletics Tour Gold. 24-летний украинец в Мадриде пополнил свой актив "серебром".
Источник:World Athletics
Владислав Мазур получил награду в последний день соревнований в помещении. В Мадриде легкоатлет покорил длину 7,98 метра, опередив ближайшего конкурента немца на 17 сантиметров.
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Очередная награда украинца в Европе
Украинский спортсмен уступил лишь представителю Кубы Хуан Мигелю Эчеваррия. Кубинец одержал победу, перепрыгнув соперника из Украины на 16 сантиметров. Тройку лидеров замкнул немец Максимилиан Энтхольцнер.
С 4-7 места расположились исключительно испанские прыгуны.
Результаты (в метрах)
- Хуан Мигель Эчеваррия – 8,14
- Владислав Мазур – 7,98
- Максимилиан Энтхольцнер – 7,81
Владислав Мазур с результатом 7,98 занял второе место в закрытом помещении, в рамках заключительных соревнований World Athletics Tour Gold, проходивших в Мадриде. Поздравляем,
– говорится в сообщении.
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