Український легкоатлет Мазур – срібний призер престижних змагань у Мадриді
Український легкоатлет Владислав Мазур, який спеціалізується на стрибках у довжину, 24 лютого підійнявся на п'єдестал на престижних змаганнях World Athletics Tour Gold. 24-річний українець у Мадриді поповнив свій доробок "сріблом".
Джерело:World Athletics
Владислав Мазур здобув нагороду в останній день змагань у приміщенні. У Мадриді легкоатлет підкорив довжину 7,98 метра, випередивши найближчого конкурента німця на 17 сантиметрів.
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Український спортсмен поступився лише представнику Куби Хуану Мігелю Ечеваррія. Кубинець здобув перемогу, перестрибнувши суперника з України на 16 сантиметрів. Трійку лідерів замкнув німець Максиміліан Ентхольцнер.
З 4-7 місця розташувались виключно іспанські стрибуни.
Результати (у метрах)
- Хуан Мігель Ечеваррія – 8,14
- Владислав Мазур – 7,98
- Максиміліан Ентхольцнер – 7,81
Владислав Мазур з результатом 7,98 посів друге місце у закритому приміщенні, в рамках заключних змагань World Athletics Tour Gold, що проходили у Мадриді. Вітаємо,
– йдеться у повідомленні.
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