Український легкоатлет Владислав Мазур, який спеціалізується на стрибках у довжину, 24 лютого підійнявся на п'єдестал на престижних змаганнях World Athletics Tour Gold. 24-річний українець у Мадриді поповнив свій доробок "сріблом".

Владислав Мазур здобув нагороду в останній день змагань у приміщенні. У Мадриді легкоатлет підкорив довжину 7,98 метра, випередивши найближчого конкурента німця на 17 сантиметрів.

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Чергова нагорода українців у Європі

Український спортсмен поступився лише представнику Куби Хуану Мігелю Ечеваррія. Кубинець здобув перемогу, перестрибнувши суперника з України на 16 сантиметрів. Трійку лідерів замкнув німець Максиміліан Ентхольцнер.

З 4-7 місця розташувались виключно іспанські стрибуни.

Владислав Мазур – чемпіон Європи серед молоді (2017). Тоді у Бидгощі він показав результат 8,04 метри. Його попередній рекорд у приміщенні складав 7,85, який він встановив у 2016 році.

Результати (у метрах)

Хуан Мігель Ечеваррія – 8,14 Владислав Мазур – 7,98 Максиміліан Ентхольцнер – 7,81

Владислав Мазур з результатом 7,98 посів друге місце у закритому приміщенні, в рамках заключних змагань World Athletics Tour Gold, що проходили у Мадриді. Вітаємо,

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