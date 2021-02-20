В субботу, 20 февраля, во Львове стартовал ежегодный "Мемориал Алексея Демьянюка" по прыжкам в высоту. Фаворитка соревнований Юлия Левченко одержала победу на турнире.

Одна из лучших легкоатлеток мира Ярослава Магучих не смогла приехать в город Льва. Поэтому уже с первых минут турнира жаркая борьба разгорелась между двумя подругами в жизни Ириной Геращенко и Юлией Левченко.

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Геращенко Левченко: жаркая борьба подруг

Если Ирина без помех преодолевала планку с первых попыток, то Юлия с серьезными трудностями со вторых попыток брала высоту. Уже на 1.80 Левченко заставила понервничать своих сторонников. Лишь со второй попытки украинка смогла продолжить борьбу.

Интересно! В память об Алексее Демьянюке, который трагически погиб в 1999 году, его друзья начали международный турнир по прыжкам в высоту, который проходит во Львове. Ежегодно турнир собирает лучших прыгунов Украины и легкоатлетов из других стран. Результаты соревнований всегда входят в топовые результаты сезона в мире.

Геращенко не было равных пока планка не взобралась на высоту 1.92 метра. Тогда Ирина трижды пыталась перепрыгнуть ее, но не удалось. Снова 25-летняя спортсменка уступила своей подруге Левченко. Как отметила сама легкоатлетка, она не слишком довольна своим выступлением.

Видео борьбы Геращенко и Левченко

23-летняя Левченко стала единственной в секторе, которой удалось покорить 1.92. Уже в статусе победительницы соревнований легкоатлетка подняла планку на высоту 1.94. Однако все попытки были со сбиванием планки. Юлия с улыбкой на лице завершила соревнование среди женщин, одержав победу.

Видео победного прыжка Юлии Левченко

Геращенко взобралась на вторую ступеньку пьедестала. "Бронзу" турнира получила Оксана Окунева, которая остановилась на высоте 1.86 метра.

Результаты соревнований (в метрах)