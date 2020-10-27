Украинский комментатор Виктор Вацко восстанавливает свою карьеру и ТВ. Телеканал "Футбол" анонсировал возвращение комментатора в свою команду.

Об этом сообщил руководитель медиа Александр Денисов в своем инстаграме.

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"Добро пожаловать назад, Виктор Вацко", – написал Денисов.

Что известно о карьере Вацко на телевидении

42-летний Вацко покинул каналы "Футбол" в июле 2019-го. Он работал на этих телеканалах с 2010-го по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.

После ухода занимался своим YouTube-каналом "Вацко Live".

Также работал на таких телеканалах как "УТ-1", "Интер", "ICTV". Пять раз удостоился награды Телетриумф в номинации "Спортивный комментатор".