Український коментатор Віктор Вацко повернувся на ТК "Футбол"
Український коментатор Віктор Вацко відновлює свою кар'єру та ТВ. Телеканал "Футбол" анонсував повернення коментатора в свою команду.
Про це повідомив керівник медіа Олександр Денисов у своєму інстаграмі.
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"Ласкаво просимо назад Віктор Вацко", – написав Денисов.
Що відомо про кар'єру Вацка на телебаченні
42-річний Вацко покинув канали "Футбол" у липні 2019-го. Він працював на цих телеканалах з 2010-го по 2012 рік, а також з 2013-го по 2019-й.
Після відходу займався своїм YouTube-каналом "Вацко Live".
Також працював на таких телеканалах як "УТ-1", "Інтер", "ICTV". П'ять разів удостоївся нагороди Телетріумф у номінації "Спортивний коментатор".