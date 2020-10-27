Український коментатор Віктор Вацко відновлює свою кар'єру та ТВ. Телеканал "Футбол" анонсував повернення коментатора в свою команду.

Про це повідомив керівник медіа Олександр Денисов у своєму інстаграмі.

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"Ласкаво просимо назад Віктор Вацко", – написав Денисов.

Що відомо про кар'єру Вацка на телебаченні

42-річний Вацко покинув канали "Футбол" у липні 2019-го. Він працював на цих телеканалах з 2010-го по 2012 рік, а також з 2013-го по 2019-й.

Після відходу займався своїм YouTube-каналом "Вацко Live".

Також працював на таких телеканалах як "УТ-1", "Інтер", "ICTV". П'ять разів удостоївся нагороди Телетріумф у номінації "Спортивний коментатор".