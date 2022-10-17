Украинский клуб тоже объявил вознаграждение за пойманного российского террориста Гиркина
Источник:Киев-Баскет
Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) стал одним из самых разыскиваемых в Украине. После того, как он решил отправиться на войну против Украины и в 2022 году, вознаграждение тому, что возьмет его в плен, только растет.
Началось все с того, что активист Сергей Стерненко пообещал 10 тысяч долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен. Но к этому сбору присоединялись и другие активисты, среди которых и теннисист Сергей Стаховский. Так что сумма сразу выросла до 50 тысяч долларов.
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Но на этом все не остановилось. И о вознаграждении решили объявить в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Однако там сразу заявили, что сумма вознаграждения составит 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в плен.Важно! В Национальном агентстве по предотвращению коррупции напомнили, что вознаграждение за Гиркина нужно будет указать в декларации за 2022 год.
Не только деньги
Но тех, кто решит приложиться к вознаграждению за Гиркина, может быть еще больше. И не всегда речь пойдет о деньгах. Баскетбольный клуб Киев-Баскет пообещал тому, кто возьмет Гиркина в плен, игровую майку с автографами игроков.
Вознаграждение за Игоря Гиркина от Киев-Баскет / Иллюстрация БК Киев-Баскет
"Оккупанты должны ответить за совершенные преступления, а мы будем благодарны нашим героям, которые в этом помогут", – отметили в клубе.
В чем подозревают Гиркина
- Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый "министр обороны" российских оккупантов на захваченной территории Донецкой области.
- СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.
- Также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.