Началось все с того, что активист Сергей Стерненко пообещал 10 тысяч долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен. Но к этому сбору присоединялись и другие активисты, среди которых и теннисист Сергей Стаховский. Так что сумма сразу выросла до 50 тысяч долларов.

Читайте также Такое впечатление, что Гиркина будут искать и в России, – Стаховский

Но на этом все не остановилось. И о вознаграждении решили объявить в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Однако там сразу заявили, что сумма вознаграждения составит 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в плен.

Важно! В Национальном агентстве по предотвращению коррупции напомнили, что вознаграждение за Гиркина нужно будет указать в декларации за 2022 год.

Не только деньги

Но тех, кто решит приложиться к вознаграждению за Гиркина, может быть еще больше. И не всегда речь пойдет о деньгах. Баскетбольный клуб Киев-Баскет пообещал тому, кто возьмет Гиркина в плен, игровую майку с автографами игроков.



Вознаграждение за Игоря Гиркина от Киев-Баскет / Иллюстрация БК Киев-Баскет

"Оккупанты должны ответить за совершенные преступления, а мы будем благодарны нашим героям, которые в этом помогут", – отметили в клубе.

В чем подозревают Гиркина