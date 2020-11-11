В составе волейбольного клуба "Кажаны" обнаружили инфицированных коронавирусом. Из-за этого команда вылетела из Кубка вызова.

"Барком-Кажаны" выступали в CEV Challenge Cup. На стадии 1/16 финала им в соперники выпало румынское "Динамо". Первый матч во Львове закончился победой гостей 2:3.

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11 ноября должен был состояться ответный матч. Однако на этот матч "Кажаны" не поехали. Оказалось, что у 5 игроков команды положительные тесты на коронавирус. Об этом официально подтвердили на сайте клуба.

В клубе обращались, чтобы перенести поединок против "Динамо". Но в ЕКВ отказали украинской команде. Там решили, что решающим будет поединок, который команды сыграли во Львове. Поэтому в следующий раунд CEV Challenge Cup проходит румынское "Динамо". "Барком-Кажаны" покидают еврокубки.