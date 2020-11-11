У складі волейбольного клубу "Кажани" виявили інфікованих на коронавірус. Через це команда вилетіла з Кубку виклику.

"Барком-Кажани" виступали в CEV Challenge Cup. На стаді 1/16 фіналу їм в суперники випало румунське "Динамо". Перший матч у Львові закінчився перемогою гостей 2:3.

До теми Все через гравців збірної: матч "Львів" – "Минай" знову перенесли

11 листопада повинен був відбутися матч-відповідь. Однак на цей матч "Кажани" не поїхали. Виявилося, що у 5 гравців команди позитивні тести на коронавірус. Про це офіційно підтвердили на сайті клубу.

У клубі зверталися, щоб перенести поєдинок проти "Динамо". Але в ЄКВ відмовили українській команді. Там вирішили, що вирішальним буде поєдинок, який команди зіграли у Львові. Тож у наступний раунд CEV Challenge Cup проходить румунське "Динамо". "Барком-Кажани" покидають єврокубки.